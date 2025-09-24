Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

В США белка напала на пятерых человек и серьезно ранила двух из них

Жители штата Калифорния, США, стали жаловаться на агрессивную белку. Об этом пишет ABC 7 News.

Зверек напал уже на пятерых человек и отправил в больницу двух из них. Так, Джоан Хеблэк рассказала, что столкнулась с белкой во время утренней прогулки по долине Лукас. «Она появилась из ниоткуда. Я вообще не видела, как она подбегает ко мне», — вспомнила женщина. Белка вцепилась зубами и когтями в ногу Хеблэк. Раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться к врачу.

Другой пострадавшей стала Изабель Кампой. По ее словам, она с племянницей гуляла в том же районе, что и Хеблэк, как вдруг их стала преследовать белка. Зверек пытался вцепиться в лицо Кампой, но она стала защищаться руками. Как вспоминает племянница, было много крови.

Местные жители думают, что во всех нападениях виновата одна и та же белка. Эксперт по диким животным Ванесса Поттер из организации WildCare отметила, что белки не переносят бешенство. Она объяснила, что, скорее всего, агрессивного зверька раньше кормили люди. Белка привыкла к этому, поэтому, если люди не дают ей лакомств, нападает на них.

Ранее сообщалось, что жители США и Канады заметили на своих задних дворах серых белок с гнойными наростами по всему телу. Они появились на зверьках из-за фиброматоза — болезни, которую вызывает лепорипоксвирус.