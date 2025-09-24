Россия
Аксенов назвал цель ударов по Крыму

Аксенов: Ударами по Крыму Киев пытается запугать жителей и гостей республики
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Киевские власти ударами по Крыму пытаются нанести ущерб региональной экономике, а также запугать жителей и гостей полуострова. Так глава республики Сергей Аксенов отреагировал на атаку беспилотников ВСУ на санаторно-курортную зону поселка Форос, передает ТАСС.

По его словам, таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию на территории Крыма. Атакой Киев хочет спровоцировать ненависть, хаос и панику, уточнил Аксенов. Он отметил, что ударами они пытаются максимально нанести ущерб экономике региона, понимая его туристический потенциал.

«Сожалеем, конечно, в первую очередь о потерях. Людей вернуть невозможно», — добавил глава Крыма.

В ночь на понедельник из-за атаки беспилотных летательных аппаратов в Крыму пострадали 16 человек, среди них — граждане Белоруссии. Еще трое погибли. Повреждены несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы.

Между тем, в Минобороны заявили, что Армия России нанесла ответные удары по объектам Украины после прошедшей атаки. Были поражены пункты временной дислокации отряда сил специальных операций украинских военных.

.
