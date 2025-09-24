Переехавший в Россию англичанин Гай Имз назвал Саратов раем на земле

Англичанин влюбился в Россию, переехал и наконец нашел свой «рай на земле» — город Саратов. Об этом он сообщил в беседе с RTVI.

Гай Имз рассказал, что впервые оказался в России еще в 1989-м. Он побывал в Москве и Ленинграде. Уже в тот момент англичанин понял, что люди, вопреки всем стереотипам на Западе, очень гостеприимные и добрые.

В 1991 году ему предложили отправиться в Россию по работе — англичанин согласился. Имз сначала жил в Москве, затем ненадолго оказался в Сибири. Потом он женился и вместе с супругой и детьми стал жить в Саратове.

Саратов был отличным местом для молодой семьи, особенно для экспатов — это просто рай на земле: там очень хороший климат, летом жарко, а зимой можно кататься на горных лыжах прямо в городе Гай Имз

Позднее англичанин и его семья переехали в Великобританию, однако он признался, что на родине таких возможностей, как в России, для него не оказалось. Имз занялся «зелеными» технологиями и в 2008-м снова поехал в Россию. С того момента он объездил множество городов и регионов от Сахалина до Сочи.

В 2021-м семья окончательно обосновалась в России. Англичанин добавил, что многие века иностранцы, такие как он, приезжали в Россию и вносили свой вклад в культурное и экономическое развитие страны.

Моя мечта — чтобы и сегодня иностранцы могли делать то же самое, а признавая их вклад, россияне продолжали бы быть столь же гостеприимными к иностранцам, как и ко мне Гай Имз

Ранее стало известно и о Чейзе Андерсоне, финансисте из США, который отказался от американской мечты ради жизни в России. Также своей историей поделился математик Роланд Хильдебрандт — вместе с семьей он переехал жить в Россию из Германии.