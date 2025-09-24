Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:43, 24 сентября 2025Ценности

Блогерша сняла лицо крупным планом во время шопинга и напугала зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: LAYLAY | GRUNGE MAMA / TikTok

Блогерша Лэйлэй (фамилия неизвестна) с никнеймом @witchy.lashes из США сняла лицо крупным планом во время шопинга и напугала зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина запечатлела себя в универмаге T.J. Maxx. Она позировала в черном топе с рюшами и П-образным декольте и с распущенными волосами, уложенными волнами. При этом юзерша близко запечатлела измененные черты внешности, в том числе чрезмерно большие скулы и губы.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

Ролик набрал 5,2 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях. «Ты в порядке? У тебя аллергическая реакция?», «Это маска?», «Я чуть не упала», «Это не может быть правдой», «Я испугалась», «Не уверена, что смогу уснуть сегодня ночью», — заявили зрители.

В августе украинская модель Анастасия Покрищук с самыми большими щеками в мире показала внешность до пластики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

    В Сербии представили свой «УМПК» для мин

    Москвичам предсказали бабье лето

    Влияние возможного повышения НДС на инфляцию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости