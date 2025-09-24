Силовые структуры
Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

Разведчик Бульдозер: Укрытий почти не осталось, лесополосы сжигаются
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Иногда перед бойцами встает выбор — сгореть в укрытии, которое подожгли при помощи дрона, или рискнуть быть уничтоженным при выходе из него. Об этом «Ленте.ру» рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

Разведчик пояснил, что с беспилотниками можно бороться — например, при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако их периодически получается обойти. Российский военный добавил, что от беспилотников иногда помогают ружья и пулеметы. «Но если боец начинает вести огонь по дрону, остается всего два варианта: он либо выживет, либо нет», — добавил Бульдозер.

О том, как беспилотники не только изменили ситуацию на поле боя, но и стали полноценными воздушными разведчиками, можно прочитать здесь.

Ранее Бульдозер прокомментировал охоту на операторов дронов.

