Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

Разведчик Бульдозер: Укрытий почти не осталось, лесополосы сжигаются

Иногда перед бойцами встает выбор — сгореть в укрытии, которое подожгли при помощи дрона, или рискнуть быть уничтоженным при выходе из него. Об этом «Ленте.ру» рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

Разведчик пояснил, что с беспилотниками можно бороться — например, при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако их периодически получается обойти. Российский военный добавил, что от беспилотников иногда помогают ружья и пулеметы. «Но если боец начинает вести огонь по дрону, остается всего два варианта: он либо выживет, либо нет», — добавил Бульдозер.

