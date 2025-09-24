Силовые структуры
Боец СВО прокомментировал охоту на операторов дронов

Разведчик Бульдозер: Операторов дронов не берут в плен
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операторы дронов стали ключевыми фигурами в зоне специальной военной операции (СВО), которых не берут в плен. Об этом «Ленте.ру» рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

«Сегодня операторов дронов, как и снайперов в прошлом, не берут в плен», — рассказал боец в интервью.

По его словам, именно операторы дронов вносят значительный вклад в уничтожение техники и живой силы противника — их влияние очень велико. Бульдозер подчеркнул, что обе стороны конфликта стараются максимально эффективно использовать дроны.

О том, как беспилотники не только изменили ситуацию на поле боя, но и стали полноценными воздушными разведчиками, можно прочитать здесь.

Ранее Бульдозер рассказал о задачах разведки.

