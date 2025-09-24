Мир
04:19, 24 сентября 2025

На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

Боуз: Зеленский заявляет о зависимости РФ, хотя сам находится во власти Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о зависимости России от других стран, в то время как его страна существует за счет помощи Запада. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он подчеркнул, что Киев полностью полагается на финансовую и военную помощь союзников. «Зеленский (...) говорит, что Россия теперь "полностью" зависит от Китая? На прошлой неделе это была Индия? Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе», — сыронизировал журналист.

Ранее Зеленский обвинил Китай в нежелании давить на Россию. По его словам, Пекин не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

