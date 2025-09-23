Мир
Зеленский обвинил Китай в нежелании давить на Россию

Зеленский заявил, что не видит желания Китая закончить конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Китай не давит на Россию и не желает завершения конфликта на Украине. С таким обвинением выступил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге, передает «Страна.ua».

По его словам, это может быть связано со многими причинами, включая экономику и историю. Однако в действительности «мы не знаем» причин такого поведения Пекина, сказал он.

«Они не заинтересованы. Я не знаю, почему. Мы действительно этого не знаем. Однако мы видим, что они не заинтересованы в завершении этой войны», — заявил украинский глава.

Ранее Зеленский сообщил о важном изменении в поведении президента США Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома теперь доверяет ему, а не лидеру России Владимиру Путину.

