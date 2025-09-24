Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:56, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

ChatGPT с первого раза выиграл 12 миллионов рублей в лотерею

Американка Эдвардс доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею 150 тысяч долларов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Жительница Мидлотиана (штат Вирджиния) Кэрри Эдвардс стала обладательницей выигрыша 150 тысяч долларов (12,6 миллиона рублей) после того, как доверилась подсказке ChatGPT. О необычной истории сообщает портал New York Post.

По словам женщины, она решила применить искусственный интеллект для выбора необходимых номеров. Нейросеть дала ей комбинацию чисел от 1 до 69 — у чат-бота получилось угадать четыре цифры из пяти.

Спустя два дня американка получила на свой мобильный уведомление о выигрыше в лотерею. Сначала Эдвардс показалось, что сообщение — мошеннический спам, однако потом она проверила письмо и пришла от этой новости в восторг. Победительница призналась, что хочет направить весь свой выигрыш на благотворительность, демонстрируя хороший пример для других.

Ранее в США женщина выиграла 626 тысяч долларов в свой день рождения. Она решила попытать удачу в честь своего 40-летнего юбилея и внезапно сорвала джекпот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Зеленский решил поделиться с Трампом «хорошими новостями» с фронта

    Российский сноубордист оценил свои достижения в качестве депутата

    Германия раскритиковала требования сбивать российские самолеты

    На Украине после мобилизации электрика улицы города остались без света

    Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

    Над российским городом прозвучала серия взрывов

    ChatGPT с первого раза выиграл 12 миллионов рублей в лотерею

    Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости