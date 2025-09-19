Из жизни
13:41, 19 сентября 2025Из жизни

Женщина неожиданно разбогатела на 52 миллиона рублей в свой день рождения

UPI: В США женщина выиграла 626 тысяч долларов в свой день рождения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Жительница американского штата Северная Каролина решила сыграть в онлайн-лотерею в свой день рождения и выиграла 626 тысяч долларов (52,1 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Челси Картер из города Оушен-Айл-Бич решила попытать удачу в честь своего 40-летия. Она села играть около двух часов ночи в день своего юбилея. Вскоре женщина неожиданно сорвала джекпот и разбогатела более чем на полмиллиона долларов. «Я была в шоке. Я начала будить мужа. Говорю ему: "Смотри, я выиграла 626 тысяч долларов!" А он рассмеялся и закрыл глаза», — вспомнила счастливый момент Картер.

Американка заявила, что получила самый лучший подарок на день рождения в жизни. Часть денег она решила потратить на инвестиции, а остальные положить на счета детей.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Иллинойс разбогател благодаря импульсивной покупке. Мужчина решил попытать удачу, когда приехал на автомойку и купил лотерейный билет.

    Все новости