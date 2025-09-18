Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:10, 18 сентября 2025Из жизни

Мужчина разбогател на 83 миллиона рублей благодаря импульсивной покупке

В США мужчина выиграл в лотерее 83 миллиона рублей из-за покупки на автомойке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Illinois Lottery

Житель штата Иллинойс, США, разбогател благодаря тому, что импульсивно купил лотерейный билет на автомойке. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что приехал помыть машину в новое место и решил попытать там удачу — поучаствовать в лотерее. Для этого он купил два билета. Один из них принес ему всего четыре доллара (331 рубль), второй оказался более счастливым: благодаря ему он выиграл миллион долларов (83 миллиона рублей).

По словам мужчины, увидев сумму приза, он испытал облегчение, а его жена просто не поверила в произошедшее. Женщине понадобилось время, чтобы принять это, после чего она заявила, что хочет потратить часть выигрыша на поездку в Диснейленд.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Оставшуюся сумму супруги планируют отдать на образование детей. «Мы надеемся, что через несколько лет мы все будем меньше нервничать и просто будем счастливы», — признался победитель.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилые супруги выиграли в лотерею крупную сумму, но чуть не лишились выигрыша из-за забывчивости. Пара планирует отдать часть выигрыша детям и внукам, а остаток потратить на покупку маленького дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

    В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

    Опровергнут популярный миф о воде

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Раскрыто возможное значение нового тактического знака на российской технике

    Внешний вид Мелании Трамп на встрече с королевской семьей подняли на смех в сети

    Посол РФ в Лондоне заявил о нежелании Британии и Польши обсуждать инцидент с БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости