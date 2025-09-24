Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 24 сентября 2025Россия

Бойца СВО и чиновников из Тувы отправят в войсковые части другого региона из-за дедовщины

Глава Тувы Ховалыг: Родители срочников заявили о неуставных взаимоотношениях
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Родители солдат-срочников из Тувы заявили о неуставных взаимоотношениях в войсковой части в одном из регионов России. Об этом сообщил в Telegram глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

По слова Ховалыга, после обращения он создал рабочую группу, в которую вошли местные депутаты и сотрудники правительства региона — их отправят на «место происшествия». Кроме чиновников разбираться в ситуации будет боец специально военной операции (СВО) Буян Куулар. Комиссия также изучит и другие войсковые части региона, из которого поступили жалобы на дедовщину в отношении уроженцев Тувы.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

О какой войсковой части идет речь, неизвестно. Также Ховалыг не назвал регион, из которого поступили жалобы на дедовщину. В чем заключалось проявление неуставных взаимоотношений, не уточняется.

Ховалыг и ранее сообщал о возможных случаях дедовщины в отношении уроженцев Тувы. Так, в 2023 году, по его словам мобилизованные тувинцы жаловались на побои со стороны бойцов из Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Запорожской области на фоне ситуации на АЭС

    52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости