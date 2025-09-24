Бойца СВО и чиновников из Тувы отправят в войсковые части другого региона из-за дедовщины

Глава Тувы Ховалыг: Родители срочников заявили о неуставных взаимоотношениях

Родители солдат-срочников из Тувы заявили о неуставных взаимоотношениях в войсковой части в одном из регионов России. Об этом сообщил в Telegram глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

По слова Ховалыга, после обращения он создал рабочую группу, в которую вошли местные депутаты и сотрудники правительства региона — их отправят на «место происшествия». Кроме чиновников разбираться в ситуации будет боец специально военной операции (СВО) Буян Куулар. Комиссия также изучит и другие войсковые части региона, из которого поступили жалобы на дедовщину в отношении уроженцев Тувы.

О какой войсковой части идет речь, неизвестно. Также Ховалыг не назвал регион, из которого поступили жалобы на дедовщину. В чем заключалось проявление неуставных взаимоотношений, не уточняется.

Ховалыг и ранее сообщал о возможных случаях дедовщины в отношении уроженцев Тувы. Так, в 2023 году, по его словам мобилизованные тувинцы жаловались на побои со стороны бойцов из Донецкой народной республики.