Депутат Рады Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе Legitimate Targets.

«Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью, и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку», — сказал депутат. По его словам, до этого на него было совершено три покушения по приказу президента страны.

Дмитрук подчеркнул, что украинский лидер начал преследование с того момента, когда он стал депутатом Верховной Рады.

Ранее Дмитрук заявил, что украинские чиновники зачастую проживают за границей, используя Украину в качестве бизнес-проекта.

В феврале Зеленский заявил, что в первые дни боевых действий на Украине против сотрудников его администрации и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.