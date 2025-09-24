Бывший СССР
Депутат Рады обвинил Зеленского в подготовке покушения на него

Депутат Рады Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bing Guan / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе Legitimate Targets.

«Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью, и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку», — сказал депутат. По его словам, до этого на него было совершено три покушения по приказу президента страны.

Дмитрук подчеркнул, что украинский лидер начал преследование с того момента, когда он стал депутатом Верховной Рады.

Ранее Дмитрук заявил, что украинские чиновники зачастую проживают за границей, используя Украину в качестве бизнес-проекта.

В феврале Зеленский заявил, что в первые дни боевых действий на Украине против сотрудников его администрации и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.

    Все новости