13:22, 24 сентября 2025Экономика

Для производителей вейпов захотели повысить сбор за вред планете

РЭО предложил повысить экосбор для производителей вейпов
Мария Черкасова

Фото: LezinAV / Shutterstock / Fotodom  

Российский экологический оператор (РЭО) предложил увеличить экологический сбор с производителей и импортеров вейпов (электронных сигарет) из-за сложности их утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Переработка таких устройств в России затруднена из-за отсутствия стандартизации, сложной конструкции и использования различных видов пластика. Вес одного вейпа составляет от 120 до 250 граммов, включая аккумулятор весом около 50 граммов. Миллионы таких устройств ежегодно продаются в России и в итоге оказываются на полигонах. Их корпуса изготовлены из композитного пластика низкого качества, что делает их непригодными для повторного использования. Аккумуляторы при разложении под воздействием влаги выделяют токсичные вещества, загрязняя почву и воду, а период их разложения может превышать несколько сотен лет.

Процесс сортировки и разборки вейпов крайне трудоемок, компании вынуждены разбирать устройства вручную, тратя до часа на один вейп. Из-за высокой стоимости переработки предприятия отказываются принимать такие отходы.

В РЭО уверены, что повышение экологического сбора стимулировало бы развитие переработки, так как средства идут компаниям-переработчикам и покрывают издержки. В настоящее время профильные ведомства, включая РЭО, работают над совершенствованием ставок сбора, добавили там.

Российские власти в 2025 году активно рассматривают вопрос запрета на продажу и оборот вейпов (электронных сигарет) и жидкостей для них. Так, президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов. Также в Госдуме выступали с инициативой приравнять вейпы к наркотикам.

Эксперты, в свою очередь, напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья.

