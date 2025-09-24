Два мощных взрыва произошли в Осло

Dagsavisen: Два мощных взрыва произошли в столице Норвегии Осло

В столице Норвегии Осло на улице Пилестредет произошли два взрыва. Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что один человек был арестован рядом с местом происшествия. Комиссар полиции Брайан Скотнес указал, что второй взрыв произвели сотрудники полиции: на месте первого взрыва обнаружили неразорвавшийся предмет, похожий на ручную гранату. По его словам, в настоящий момент правоохранители ищут другие взрывные устройства. Также разыскиваются другие причастные к случившемуся.

