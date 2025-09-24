Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 24 сентября 2025Мир

Два мощных взрыва произошли в Осло

Dagsavisen: Два мощных взрыва произошли в столице Норвегии Осло
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В столице Норвегии Осло на улице Пилестредет произошли два взрыва. Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что один человек был арестован рядом с местом происшествия. Комиссар полиции Брайан Скотнес указал, что второй взрыв произвели сотрудники полиции: на месте первого взрыва обнаружили неразорвавшийся предмет, похожий на ручную гранату. По его словам, в настоящий момент правоохранители ищут другие взрывные устройства. Также разыскиваются другие причастные к случившемуся.

Ранее в Николаевской области на юге Украины женщина взорвала гранату. Инцидент произошел в селе Комиссаровка. 41-летняя жительница села в состоянии алкогольного опьянения пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Когда женщине отказали, она ушла домой, однако позже вернулась с гранатой Ф-1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

    Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

    В США допустили продажу Украине наступательного оружия

    Питона стошнило целым оленем

    В США разглядели признак «отсутствия любви» между Россией и Китаем

    Два мощных взрыва произошли в Осло

    На встрече Трампа с президентом Бразилии испугались «эффекта Зеленского»

    Российский аэропорт приостановил полеты

    В российском городе в квартире не выдержал потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости