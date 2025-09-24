Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:02, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Эрдогана увидели на Генасамблее ООН со специальной водой

Solçu: Эрдоган привез на Генассамблею ООН в Нью-Йорк специальную воду из Турции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был замечен на Генасамблее ООН в Нью-Йорке со специальной водой, привезенной из Турции. Вероятно, такая мера продиктована соображениями безопасности и личной гигиены, пишет газета Solçu в Telegram.

«Когда лидеры других стран [во время конференции с участием президента США Дональда Трампа, турецкой и арабской делегаций] пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в статье, проиллюстрированной соответствующим фото.

Эксперт Нуреттин Акчай отметил, что точная причина такого решения неизвестна, но у лидеров других государств также существуют такие процедуры. «Их цель связана не только с опасением покушения. Подобные меры могут приниматься, чтобы не оставить генетических следов. Если после употребления вода забирается турецкими служащими вместе с бутылкой для ее уничтожения, то это явно одна из целей», — предположил он.

Ранее Эрдоган оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что они были хорошими с первой встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    Жителя Праги осудили за одобрение действий России на Украине

    Захарова ответила на призыв Еврокомиссии к Китаю повлиять на Россию

    Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от турниров

    В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

    В Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

    В российском городе потолок квартиры не пережил капремонта

    Франция призвала не отвечать огнем на нарушения воздушного пространства НАТО

    Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

    Президент Бразилии назвал Зеленскому единственный способ достичь мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости