Еще в одном регионе России начнут штрафовать за публикацию видео ударов БПЛА

В Северной Осетии начнут штрафовать за публикацию видео ударов беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Соответствующее решение было принято парламентом республики. Размер штрафа составит от трех до пяти месяц рублей для граждан. Для должностных лиц его размер увеличится в 10 раз. Больше всего случае выявления нарушения придется заплатить организациям - минимальный размер штрафа для них составляет 100 тысяч рублей.

В апреле Северная Осетия подверглась удару беспилотника. В результате падения обломков одного из них начался пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе.

Ранее снимать на видео последствия атак украинских беспилотников запретили в Крыму. Решение республиканские власти обосновали соображениями, направленными на обеспечение общественной безопасности и охраны военных и иных важных объектов.