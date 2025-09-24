Франция призвала не отвечать огнем на нарушения воздушного пространства НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО не должно сбивать якобы российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства альянса. Его слова приводит Reuters.

«Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках», — подчеркнул французский лидер.

Кроме того, Макрон выразил обвинения в адрес России, утверждая, что она якобы нарушала воздушное пространство НАТО.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отметила, что Польша и Эстония не предоставили доказательств причастности России к нарушениям их воздушных пространств.