Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:05, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Гоблин назвал дурью замок Пугачевой

Блогер Пучков назвал дурью замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал дурью замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в деревне Грязь в Подмосковье. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Соведущий Пучкова, журналист Петр Лидов, назвал дом Пугачевой и Галкина несовременным. Он также предположил, что здание может быть неудобным и дорогим в обслуживании.

«Дурь. (...) Какие-то башни дурацкие. Ты что, туда ходишь, что ли? Зачем?» — описал жилище певицы и комика Гоблин. Лидов в шутку добавил, что башни нужны жителям этого дома, чтобы отстреливаться от врагов.

Ранее стало известно, что замок Пугачевой и Галкина пришел в упадок. Сообщалось, что стены здания покрылись плесенью, а на некоторых участках крыши образовалась ржавчина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

    Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

    В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

    Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

    Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

    Женщина нашла своего супруга бездыханным в воде и едва не погибла от паники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости