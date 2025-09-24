Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

Рэпер Гуф заявил, что потратил на празднование дня рождения 1,7 миллиона рублей

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, опроверг сообщения о многомиллионных тратах на празднование своего дня рождения. Его слова приводит Super.ru в Telegram.

«Все вместе с кораблем обошлось в 1,7 миллиона рублей», — заявил Долматов.

Отмечается, что пятичасовая прогулка на теплоходе «Морис» по Москве-реке обошлась музыканту в 1,5 миллиона рублей. Остальная сумма была потрачена на еду и развлечения.

Ранее сообщалось, что Гуф потратил около четырех миллионов рублей на празднование дня рождения. По данным Shot, на фуршет для гостей исполнитель потратил более 1,5 миллиона рублей. Работа диджея и другого технического персонала обошлась артисту в 300-400 тысяч рублей. Среди гостей мероприятия были Баста, HammAli & Navai, Алена Водонаева и другие знаменитости.