Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для журнала Vogue

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для журнала Vogue France. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

44-летняя предпринимательница предстала на размещенном черно-белом снимке топлес, прикрыв одеялом обнаженную грудь. При этом знаменитость надела серьги и массивное колье, украшенное многочисленными камнями.

В то же время ей распустили завитые в крупные локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Наряд звезды состоял из облегающей юбки и укороченного бандажного топа с глубоким декольте.