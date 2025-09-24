Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:01, 24 сентября 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguefrance

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для журнала Vogue France. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

44-летняя предпринимательница предстала на размещенном черно-белом снимке топлес, прикрыв одеялом обнаженную грудь. При этом знаменитость надела серьги и массивное колье, украшенное многочисленными камнями.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время ей распустили завитые в крупные локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Наряд звезды состоял из облегающей юбки и укороченного бандажного топа с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Семь российских губернаторов попали в «красную зону»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости