Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для журнала Vogue France. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.
44-летняя предпринимательница предстала на размещенном черно-белом снимке топлес, прикрыв одеялом обнаженную грудь. При этом знаменитость надела серьги и массивное колье, украшенное многочисленными камнями.
В то же время ей распустили завитые в крупные локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.
Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Наряд звезды состоял из облегающей юбки и укороченного бандажного топа с глубоким декольте.