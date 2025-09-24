Лавров начал встречу с главой МИД Словакии Бланаром

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу со своим коллегой из Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем Telegram.

«Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отмечается в сообщении.

Ранее Юрай Бланар заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава ведомства отметил, что договорился о переговорах, и добавил, что они собираются обсудить «как двусторонние, так и многосторонние» вопросы.

Известно, что Лавров также встретится на Генассамблее с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик уточнил, что беседа планируется после полудня 24 сентября.