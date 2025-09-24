Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 24 сентября 2025Мир

Лавров начал встречу с главой МИД Словакии

Лавров начал встречу с главой МИД Словакии Бланаром
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «МИД России 🇷🇺»

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу со своим коллегой из Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем Telegram.

«Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отмечается в сообщении.

Ранее Юрай Бланар заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава ведомства отметил, что договорился о переговорах, и добавил, что они собираются обсудить «как двусторонние, так и многосторонние» вопросы.

Известно, что Лавров также встретится на Генассамблее с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик уточнил, что беседа планируется после полудня 24 сентября.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости