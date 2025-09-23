Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Словакии заявил, что встретится с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже договорились о встрече с моим коллегой Сергеем Лавровым, так что мы встретимся и обсудим все вопросы, как двусторонние, так и многосторонние», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении Европейского союза ввести торговые ограничения на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Тем самым Европа надеется выполнить требование президента США Дональда Трампа об отказе от энергоносителей из России, несмотря на возражение Будапешта и Братиславы.