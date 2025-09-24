Макрон раскрыл позицию по российским самолетам

Макрон: НАТО не должно сбивать российские самолеты

НАТО не должно сбивать российские самолеты в случае гипотетического нарушения воздушного пространства военного блока. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. (...) Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках», — сказал глава государства.

Макрон также обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Североатлантического альянса. Доказательств им приведено не было.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершали перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме с соблюдением всех норм международного права.