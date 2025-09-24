Известный российский военкор высказался против одной практики бойцов СВО

Военкор Сладков высказался против ношения бойцами ВС России масок на интервью

Известный российский военкор Александр Сладков высказался против одной практики бойцов специальной военной операции (СВО) — ношения масок и балаклав во время записи интервью на видео. Рассуждения на эту тему военный корреспондент опубликовал в Telegram.

По словам Сладкова, он придерживается мнения, что российский военнослужащий не должен носить маску и рассказывать о своей работе народу с закрытым лицом. Военкор заявил, что если боец выполняет секретные задания и опасается за безопасность семьи, то ему вовсе не следует появляться в кадре. О части скрывающих лица бойцов Сладков высказался с иронией.

«Не дай бог там охотятся — есть и повара в масках, и у каждого свой агрессивный позывной... И чем агрессивнее позывной, тем маска больше», — отметил он. Журналист подчеркнул, что современные технологии позволяют идентифицировать личность даже носящих балаклавы военных, и привел в пример программы, благодаря которым полиция по глазам вычисляла скрывавших лица преступников.

При этом, по словам Сладкова, в его практике были редкие случаи, когда и он снимал «уникальных» военных в масках. Он обещал раскрыть их личности после окончания СВО и с согласия самих бойцов.

