12:45, 24 сентября 2025Россия

Известный российский военкор высказался против одной практики бойцов СВО

Военкор Сладков высказался против ношения бойцами ВС России масок на интервью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Известный российский военкор Александр Сладков высказался против одной практики бойцов специальной военной операции (СВО) — ношения масок и балаклав во время записи интервью на видео. Рассуждения на эту тему военный корреспондент опубликовал в Telegram.

По словам Сладкова, он придерживается мнения, что российский военнослужащий не должен носить маску и рассказывать о своей работе народу с закрытым лицом. Военкор заявил, что если боец выполняет секретные задания и опасается за безопасность семьи, то ему вовсе не следует появляться в кадре. О части скрывающих лица бойцов Сладков высказался с иронией.

«Не дай бог там охотятся — есть и повара в масках, и у каждого свой агрессивный позывной... И чем агрессивнее позывной, тем маска больше», — отметил он. Журналист подчеркнул, что современные технологии позволяют идентифицировать личность даже носящих балаклавы военных, и привел в пример программы, благодаря которым полиция по глазам вычисляла скрывавших лица преступников.

При этом, по словам Сладкова, в его практике были редкие случаи, когда и он снимал «уникальных» военных в масках. Он обещал раскрыть их личности после окончания СВО и с согласия самих бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные попали под психологическую атаку ВСУ.

