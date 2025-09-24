Раскрыт неожиданный секрет по правильной замене моторного масла

Автоэксперт Родионов: Менять моторное масло нужно, учитывая характер поездок

Многие автовладельцы уверены, что моторное масло нужно менять строго по формуле «каждые 10-12 тысяч пробега», однако такая система контроля не всегда верна, рассказал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл неожиданный секрет по правильной замене жидкости.

Одна машина может проехать 10 тысяч километров без проблем, а другая уже через 7 получит мотор, полный отложений, объяснил эксперт.

По его словам, важнее, чем пробег — способ передвижения. Так, если автомобиль чаще стоит в пробках, чем двигается по пустой автодороге, то двигатель больше работает на холостых. При этом масло стареет, а вот пробег вообще не растет.

Пробки — это тяжелые условия эксплуатация, поэтому учитываем характер поездок при расчетах интервала замены Никита Родионов автоэксперт

Другой фактор риска — частые, но короткие поездки, предупредил Родионов. Дело в том, что двигатель при этом не успевает прогреться, в масло попадает конденсат и топливо, ухудшая его свойства. «Даже если проехать в таком режиме за месяц всего 500 километров, масло испортится быстрее чем при пробеге 2000 километров по трассе. Это еще один показатель для более частой замены жидкости, чем указано в мануале», — указал спикер.

Нужно держать в голове и климатические условия эксплуатации авто, убежден собеседник «Ленты.ру». «Зима в Сибири и лето на юге — это две разных ситуации. Морозы увеличивают нагрузку на стартер и систему смазки. В холода состав густеет, а мотор работает "всухую" после запуска несколько секунд. Летом ситуация обратная — перегрев при активной езде и высокой нагрузке сильно уменьшает ресурс техжидкости», — поделился он.

Песок, пыль и грунтовые дороги — еще один фактор, влияющий на ресурс масла, обозначил эксперт. Чем чаще водитель выезжал за город, на природу или на дачу, тем короче должен быть срок замены, пояснил он.

«Как считать интервал правильно? Чаще всего производители рекомендуют отслеживать срок службы масла по километражу или времени. То есть даже если авто почти не использовалось, масло нужно менять раз в год. Смазка стареет от влаги и кислорода, а присадки теряют свойства. Но помимо рекомендаций производителя, важно учитывать все переменные: характер поездок, климат, манеру вождения. Таким образом, открываем инструкцию к конкретному автомобилю и снимаем по 10-15 процентов за каждое отклонение от идеальных условий эксплуатации. Чаще всего в российских условиях мы приходим к цифре 7-8 тысяч километров, после которых необходимо заливать свежее масло», — высказался Родионов.

Универсальное правило простое, по его словам, лучше заменить раньше, чем позже, так как новое масло стоит дешевле, чем сложный ремонт двигателя, который пострадал от старой смазки.

