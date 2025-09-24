Из жизни
Медведица укусила за ногу 90-летнюю посетительницу магазина и поплатилась

В США полиция ликвидировала медведицу, которая напала на 90-летнюю женщину
Кадр: @thegardenstate

В США полиция штата Нью-Джерси ликвидировала медведицу, которая вломилась в магазин и напала на 90-летнюю посетительницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент в городе Вернон днем, 16 сентября. В первый раз самка черного медведя ворвалась в магазин около двух часов дня, но вскоре убежала, не причинив ущерба. Позже хищница атаковала соседний ресторан, гонялась за сотрудниками и напала на собаку владельца. Когда полиция прибыла по вызову, медведица снова сбежала.

Позже она снова вломилась в еще один магазин и укусила за ногу 90-летнюю женщину. Посетителю удалось выгнать медведицу громкими криками. Позже на место прибыли сотрудники полиции. После наблюдения за хищницей, правоохранители пришли к выводу, что ее необходимо ликвидировать. Тушу агрессивного животного передали в лабораторию для проверки на бешенство.

Ранее сообщалось, что атакованный медведем мужчина успел записать последние минуты жизни на видео. Нападение произошло летом в Греции.

