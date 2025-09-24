Минфин представил меры по борьбе с дроблением бизнеса

Минфин снизит порог по доходам бизнеса для уплаты НДС до 10 миллионов рублей

Министерство финансов России предложило снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что снижение порога позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям.

Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность. Главные приоритеты — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка и достижение национальных целей к 2030-му.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что бюджет должен стать сбалансированным, что позволит Банку России снижать ключевую ставку и тем самым дать экономике «возможность дышать».