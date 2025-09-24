Экономика
10:13, 24 сентября 2025Экономика

Минфин представил меры по борьбе с дроблением бизнеса

Минфин снизит порог по доходам бизнеса для уплаты НДС до 10 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство финансов России предложило снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что снижение порога позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям.

Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность. Главные приоритеты — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка и достижение национальных целей к 2030-му.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что бюджет должен стать сбалансированным, что позволит Банку России снижать ключевую ставку и тем самым дать экономике «возможность дышать».

