Минфин представил меры по борьбе с дроблением бизнеса

Министерство финансов России предложило снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что снижение порога позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям.
Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность. Главные приоритеты — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка и достижение национальных целей к 2030-му.
Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что бюджет должен стать сбалансированным, что позволит Банку России снижать ключевую ставку и тем самым дать экономике «возможность дышать».