МО: У Клебан-Быкского водохранилища войскам РФ противостояли «Азов» и «Лють»

Подробности операции Вооруженных сил (ВС) России южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) раскрыло Минобороны России.

«"Южной" группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и штурмовой бригады "Лють"», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в конце августа на участке были заблокированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых насчитывалось до 800 человек. В настоящее время в составе заблокированной группировки находится 80 человек.

Ранее сообщалось, что российские войска закрыли котел наступления у Клебан-Быка и смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища. Горловина котла шириной семь километров проходит по линии Александро-Калиново — Клебан-Бык, уточнил военный корреспондент Александр Коц.

До этого в Минобороны рассказали о 19 батальонах ВСУ, противостоящих российским войскам в Кировске, ДНР. Российским войскам подразделения группировки войск «Запад» с помощью эффекта внезапности удалось форсировать реку Жеребец и вклиниться в глубину обороны противника.