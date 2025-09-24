В Минобороны раскрыли численность противостоящих российским войскам сил ВСУ в Кировске

Минобороны: ВСУ стянули до 19 батальонов для обороны Кировска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули до 19 батальонов для обороны Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Численность противостоящих российским войскам сил раскрыли в Минобороны России.

«На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад», — сообщили в оборонном ведомстве, добавив, что всего ВСУ задействовали до 19 батальонов.

По данным министерства, для ведения боя ВСУ переоборудовали каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты. При этом российским войскам подразделения группировки войск «Запад» с помощью эффекта внезапности удалось форсировать реку Жеребец и вклиниться в глубину обороны противника.

Как уточнили в Минобороны, сейчас российские военные ведут зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее военное ведомство раскрыло тактику обороны ВСУ в Кировске. В частности, использовалось сплошное минирование участков местности.