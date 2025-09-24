Минобороны России: ВСУ в Кировске использовали типичную тактику обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Кировске использовали типичную тактику обороны, характерную для урбанизированных территорий. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, леса и возвышенности, окружающие Кировск, позволили украинским войскам маскировать позиции и затруднять наступление российских бойцов. Помимо того, солдаты противника оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец.

В этот же день Минобороны России сообщило, что на данный момент завершается переход Кировска под контроль российских войск. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России взяли 115 домов в Купянске, добавили в министерстве.