Из жизни
17:27, 24 сентября 2025Из жизни

Моряки попытались спастись от агрессивных китов-убийц с помощью уксуса

У берегов Португалии экипаж яхты попытался отбиться от косаток при помощи уксуса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Экипаж яхты Nova Vida попытался отбить нападение косаток при помощи уксуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Косатки атаковали судно в субботу 13 сентября у берегов Португалии и нанесли ему серьезные повреждения. На борту было трое граждан Норвегии, они направлялись в город Синиш. Косатки сломали руль, и управлять судном стало невозможно. «Мы быстро потеряли контроль», — рассказала присутствовавшая на борту Лиза Фестерволл.

По словам экипажа, вся лодка содрогалась от мощных ударов. На видеозаписи видно, как женщины пытаются отпугнуть косаток выливая за борт уксус из бутылки. «Мы не думаем, что уксус помог, но мы лили его за борт, потому что лучше так, чем чувствовать себя беспомощными», — объяснила Элизе Вуршмидт, еще одна участница инцидента.

Спасательная операция развернулась после того, как та же стая косаток атаковала и потопила неподалеку туристическую лодку Oceanview. Все пять человек с тонущего судна были спасены, а экипаж Nova Vida смог добраться до порта Кашкайш, используя аварийный руль.

По словам Вуршмидт, экипаж сознательно избегал методов, которые могли бы навредить животным несмотря на предложения использовать подводные ружья или сигнальные ракеты.

Ранее сообщалось, что косатки вновь атаковали яхты у побережья Испании. Особую озабоченность специалистов вызывает то, что киты стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычайную скоординированность действий.

