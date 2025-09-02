Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 2 сентября 2025Из жизни

Косатки снова начали топить яхты

В Гибралтарском проливе косатки взялись за старое и атаковали две яхты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marco Simoni / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Косатки вновь атаковали яхты у побережья Испании. Об этом сообщает The Independent.

Инциденты произошли вечером 31 августа в районе О-Гров, в Гибралтарском проливе, с разницей в несколько минут. Пара косаток, одна из которых достигала примерно семи метров в длину, намеренно начала таранить лодки. «Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль», — рассказал капитан яхты Сан-Педро.

Член экипажа второго пострадавшего судна признался: «Мы были действительно в ужасе, когда осознали, что косатки целенаправленно бьют по корпусу». После второй атаки на судне образовалась течь, и оно начало набирать воду. Катера Морской спасательной службы экстренно отбуксировали оба судна в порт.

С мая 2020 года зафиксировано уже более 500 подобных инцидентов у Иберийского полуострова. Особую озабоченность специалистов вызывает то, что поведение косаток явно изменилось — они стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычную скоординированность действий. Ведущий морской биолог Алекс Зербини, председатель научного комитета Международной китобойной комиссии, считает такое поведение «новой культурной традицией» косаток или «временной причудой», не имеющей очевидной адаптивной цели.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Испанские власти усилили мониторинг прибрежных вод и рекомендовали яхтсменам избегать районов, где были зафиксированы нападения. Морякам советуют изучить правила поведения при встрече с косатками: немедленно останавливать судно, отключать двигатель и не проявлять агрессии.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у берегов США фотограф Карлос Гуана снял с помощью дрона охоту косаток на детеныша горбатого кита. Они окружили китенка и по очереди набрасывались на него, пока тот окончательно не обессилел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?

    Фицо на встрече с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца

    В зоне СВО начали получать «Уланы»

    В России оценили договоренности с Китаем по «Силе Сибири-2»

    Путин высказался о гарантиях безопасности Украины

    Европейский лидер поблагодарил Путина

    Постояльцы отеля в Анапе рассказали об антисанитарии после отравления детей хлором

    Косатки снова начали топить яхты

    Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости