Косатки снова начали топить яхты

В Гибралтарском проливе косатки взялись за старое и атаковали две яхты

Косатки вновь атаковали яхты у побережья Испании. Об этом сообщает The Independent.

Инциденты произошли вечером 31 августа в районе О-Гров, в Гибралтарском проливе, с разницей в несколько минут. Пара косаток, одна из которых достигала примерно семи метров в длину, намеренно начала таранить лодки. «Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль», — рассказал капитан яхты Сан-Педро.

Член экипажа второго пострадавшего судна признался: «Мы были действительно в ужасе, когда осознали, что косатки целенаправленно бьют по корпусу». После второй атаки на судне образовалась течь, и оно начало набирать воду. Катера Морской спасательной службы экстренно отбуксировали оба судна в порт.

С мая 2020 года зафиксировано уже более 500 подобных инцидентов у Иберийского полуострова. Особую озабоченность специалистов вызывает то, что поведение косаток явно изменилось — они стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычную скоординированность действий. Ведущий морской биолог Алекс Зербини, председатель научного комитета Международной китобойной комиссии, считает такое поведение «новой культурной традицией» косаток или «временной причудой», не имеющей очевидной адаптивной цели.

Испанские власти усилили мониторинг прибрежных вод и рекомендовали яхтсменам избегать районов, где были зафиксированы нападения. Морякам советуют изучить правила поведения при встрече с косатками: немедленно останавливать судно, отключать двигатель и не проявлять агрессии.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у берегов США фотограф Карлос Гуана снял с помощью дрона охоту косаток на детеныша горбатого кита. Они окружили китенка и по очереди набрасывались на него, пока тот окончательно не обессилел.