Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:04, 24 сентября 2025Бывший СССР

На позициях ВСУ обнаружили сатанинский алтарь

На позициях ВСУ в Курахово в одном из подвалов в нашли сатанинский алтарь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) был найден сатанинский алтарь (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, алтарь был обнаружен в одном из подвалов в расположении противника в районе Курахово. «Был найден нашими военнослужащими», — уточнил Гагин, добавив, что вместе с алтарем были обнаружены список предметов и правила использования.

«Это говорит о том, что подобные наборы поставлялись в националистические подразделения либо в ВСУ централизованно», — указал собеседник агентства.

Ранее священник Олег, служивший в колонии для пленных, рассказал, что среди бойцов ВСУ есть сатанисты. Об этом говорят находки в окопах, объяснил он.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    В Белом доме рассказали о выгоде от поставок оружия Украине

    На позициях ВСУ обнаружили сатанинский алтарь

    В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

    Найденные в болоте останки девушки удалось опознать через 50 лет

    Обычные овощи оказались защитой от резких скачков сахара

    Потерянный ребенком ботинок обернулся для его отца интимной травмой

    Названы сигнализирующие о необходимости визита школьника к окулисту признаки

    Путешественница описала привычки россиян фразой «в Америке на это смотрят как на дикость»

    В ДНР сообщили об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости