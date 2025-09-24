На позициях ВСУ в Курахово в одном из подвалов в нашли сатанинский алтарь

На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) был найден сатанинский алтарь (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, алтарь был обнаружен в одном из подвалов в расположении противника в районе Курахово. «Был найден нашими военнослужащими», — уточнил Гагин, добавив, что вместе с алтарем были обнаружены список предметов и правила использования.

«Это говорит о том, что подобные наборы поставлялись в националистические подразделения либо в ВСУ централизованно», — указал собеседник агентства.

Ранее священник Олег, служивший в колонии для пленных, рассказал, что среди бойцов ВСУ есть сатанисты. Об этом говорят находки в окопах, объяснил он.