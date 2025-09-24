Назван секрет здорового начала дня для правильной работы кишечника

UfaTime.ru: Стакан теплой воды с утра полезен для ЖКТ

Ключ к хорошему самочувствию — в простых утренних ритуалах, рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Башкортостане. Секрет здорового начала для правильной работы кишечника они назвали в беседе с изданием Ufatime.ru.

По словам экспертов, первое правило — выпить после пробуждения стакан теплой воды. В него можно добавить лимон, если у человека нет заболеваний ЖКТ, чтобы «разбудить» пищеварительную систему. Врачи добавили, что завтрак должен быть богат клетчаткой: это может быть овсянка, цельнозерновой хлеб или свежие фрукты, улучшающие перистальтику кишечника и способствующие выведению токсинов из организма.

Кроме того, специалисты посоветовали добавить в завтрак ферментированные продукты — натуральный йогурт или кефир. Они содержат пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет, заключили врачи.

