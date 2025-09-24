Забота о себе
11:28, 24 сентября 2025Забота о себе

Названа главная причина неприятного запаха изо рта

Стоматолог Джорджи назвал плохую гигиену языка главной причиной запаха изо рта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lelynena / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Марио Джорджи заявил, что некоторые заболевания могут сопровождаться неприятным запахом изо рта. Их он перечислил в беседе с изданием Terra.

«Существует около 60 причин галитоза — медицинского термина, обозначающего неприятный запах изо рта. Главной из них является плохая гигиена языка, но стойкие изменения могут иметь и другие причины, такие как гингивит, пародонтит или ксеростомия, то есть сухость во рту», — пояснил Джорджи.

Среди других причин галитоза он назвал синусит, тонзиллит и желудочно-кишечные заболевания, в том числе гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Кроме того, неприятный запах изо рта может появиться из-за нарушения обмена веществ. В качестве примера доктор привел сахарный диабет.

Ранее ортодонт Альмудена Эрраис рассказала о причинах пожелтения зубов. По ее словам, эмаль может изменить оттенок из-за чрезмерного употребления кофе.

