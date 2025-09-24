Названа главная причина неприятного запаха изо рта

Стоматолог Джорджи назвал плохую гигиену языка главной причиной запаха изо рта

Стоматолог Марио Джорджи заявил, что некоторые заболевания могут сопровождаться неприятным запахом изо рта. Их он перечислил в беседе с изданием Terra.

«Существует около 60 причин галитоза — медицинского термина, обозначающего неприятный запах изо рта. Главной из них является плохая гигиена языка, но стойкие изменения могут иметь и другие причины, такие как гингивит, пародонтит или ксеростомия, то есть сухость во рту», — пояснил Джорджи.

Среди других причин галитоза он назвал синусит, тонзиллит и желудочно-кишечные заболевания, в том числе гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Кроме того, неприятный запах изо рта может появиться из-за нарушения обмена веществ. В качестве примера доктор привел сахарный диабет.

