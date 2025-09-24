Забота о себе
08:30, 24 сентября 2025Забота о себе

Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

Нейробиолог Сузук: Привычка проверять смартфон с утра разрушительна для мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог Венди Сузук предупредила об одной утренней ошибке, которая портит весь день. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Сузук указала, что такой ошибкой является распространенная привычка проверять уведомления на смартфоне сразу после пробуждения. Она назвала это действие разрушительным для мозга, памяти и мотивации.

Эксперт отметила, что утром мозг обладает наибольшей нейропластичностью, то есть легко приспосабливается к окружающим его обстоятельствам. Кроме того, после пробуждения повышается уровень дофамина и кортизола. «Такое сочетание гормонов помогает людям быть деятельными, бодрыми и сосредоточенными, но они подавляют этот ресурс гаджетами», — заявила она.

Чтобы убедиться в этом, Сузук предложила эксперимент: в течение пяти дней первые 20 минут после пробуждения не брать в руки телефон. Она посоветовала в это время записать три цели на день или просто посидеть без дела с чашкой кофе. «Понаблюдайте за тем, на что способен мозг, когда ему дают свободу», — призвала нейробиолог.

Ранее врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк заявила, что мозг может заблокировать способность плакать. По ее словам, такое может произойти после длительного и сильного стресса или на фоне депрессии.

