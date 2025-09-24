Ценности
20:52, 24 сентября 2025

Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за стоимости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @roasterscoffee_dxb

Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий материал появился на сайте справочника.

Так, стоимость данной позиции, продающейся в кофейне Roasters Specialty Coffee House в Дубае, на 13 сентября составила 2,5 тысячи дирхамов (примерно 57 тысяч рублей). Отмечается, что данный напиток был приготовлен вручную методом «пуровер» (с помощью фильтра и воронки — прим. «Ленты.ру»). При этом в процессе использовались одни из самых редких кофейных зерен в мире — Hacienda La Esmeralda из Панамы.

В июне сообщалось, что американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

