Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 24 сентября 2025Мир

Немецкий политик обратился за гражданством России

Немецкий политик Ральф Нимайер обратился за гражданством РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за российским гражданством. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он отметил, что уже обратился за политическим убежищем и получил временный документ. Собеседник агентства пояснил, что чувствует себя в России как дома и провел в стране больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Он добавил, что начал учить русский язык.

Нимайер также заявил, что в Германии ему может грозить преследование правоохранителей.

Ранее бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Она назвала переезд в Россию вынужденным решением. Однако позже она «влюбилась» и решила остаться.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

    Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

    В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

    Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

    Российский город впервые появился в популярной игре

    В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

    ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

    Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

    ВСУ атаковали Севастополь

    Россиян предупредили о штрафе за вынос больших коробок на свалку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости