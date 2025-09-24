Немецкий политик обратился за гражданством России

Немецкий политик Ральф Нимайер обратился за гражданством РФ

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за российским гражданством. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он отметил, что уже обратился за политическим убежищем и получил временный документ. Собеседник агентства пояснил, что чувствует себя в России как дома и провел в стране больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Он добавил, что начал учить русский язык.

Нимайер также заявил, что в Германии ему может грозить преследование правоохранителей.

