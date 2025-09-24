В российском городе потолок квартиры не пережил капремонта

В Новосибирске после капремонта крыши в квартире рухнул потолок

В квартире жителя Новосибирска обвалился потолок. Перекрытия не выдержали недавнего капремонта, передает «Прецедент».

Инцидент произошел в двухэтажке по улице Минина. Дыру в потолке своей спальни собственник обнаружил, вернувшись из поездки — куски штукатурки лежали на столе и вещах. Сотрудники ЖЭУ поставили в квартире, где обрушился потолок, подпорную балку. Однако перекрытия грозят обрушиться и в других помещениях — трещины виднеются на потолке в соседней комнате.

В обрушении конструкции собственник винит коммунальщиков — ремонтные работы на кровле проводились этой зимой и надолго затянулись. По мнению пострадавшего, рабочие должным образом не накрыли материалы, из-за чего они намокли во время таяния снега. Еще во время ремонта на потолке появлялись влажные пятна, вода сочилась в квартиру, образовалась плесень. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других квартирах на втором этаже: у одной из горожанок начал провисать потолок, а кое-где осыпался. При этом экспертиза показала, что перекрытия находятся в аварийном состоянии и изношены на 70 процентов. В региональном Фонде модернизации ЖКХ обвинения жильцов отвергают, управляющая компания в свою очередь приступила к разбору чердачных балок и готовит документы для получения бюджетных средств на ремонт.

Ранее потолок обрушился в одном из домов города Иваново. Многолетние жалобы собственников в администрацию и жилищные органы остались без ответа. Дом был построен в 1917 году, однако капремонт в нем не проводили десятки лет.