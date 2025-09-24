Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:07, 24 сентября 2025Из жизни

Одержимая незнакомцем из сети пожилая женщина приехала к нему домой и потребовала жениться

В Таиланде пожилая женщина влюбилась в незнакомца и приехала к нему с чемоданом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @เจ๊ม้อย v+

В Таиланде одержимая незнакомцем из сети 60-летняя женщина приехала к нему домой с чемоданом и потребовала жениться на ней. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Удонтхани 22 сентября. 44-летний Тан вызвал полицию, после того как к нему стала приставать незнакомая пожилая женщина около дома. Выяснилось, что тайка долгое время была его поклонницей и считала «самым красивым мужчиной в мире», а также домогалась в сети и по телефону.

В итоге она узнала, где живет Тан, и приехала к нему с вещами, намереваясь поселиться в его доме. Мужчина признался, что перед вызовом полиции повздорил с поклонницей и даже толкнул ее, но она не отставала.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Полицейским женщина сказала, что много раз пыталась звонить Тану, но он не брал трубку. Мужчина заявил, что никогда близко не общался с поклонницей и не давал ей поводов считать, что хочет отношений. В итоге сотрудники полиции убедили тайку вернуться к себе домой. Перед отъездом она в очередной раз восхитилась Таном.

«Я никогда в жизни не видела такого красавца. Он просто потрясающий. За всю жизнь не видела такого. Я хочу посмотреть на него еще раз, иначе не усну», — заявила она.

Позже Тан рассказал журналистам, что женщина не в первый раз домогалась его. В молодости мужчина был популярным блогером, однако бросил это занятие 10 лет назад и стал предпринимателем. Однако назойливая фанатка продолжала писать ему бессвязные сообщения и пыталась звонить. Более того, ранее она уже приезжала к нему с вещами и просила взять ее в жены.

Ранее сообщалось, что 90-летнему британскому виконту Генри Николасу Гейджу понадобилась судебная защита от сталкерши. Женщина несколько лет была одержима аристократом и портила ему жизнь.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили разницу между СВО и войной

    Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» сохранил статус предпринимателя в России

    Москвичам пообещали старое бабье лето

    Улица в одном городе ушла под землю на глазах у прохожих

    В Кремле объяснили требование Трампа прекратить закупки энергоносителей у России

    В российском городе изрезали известного ученого

    Популярный чай назвали природным защитником кишечника

    В России призвали не воспринимать одно заявление Трампа как угрозу

    В МИД слова о русофобии Зеленского и Токаева назвали дипфейком

    Двое медиков попали в больницу после ДТП со скорой помощью в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости