Огромный столб дыма поднялся над заводом «Газпрома» после второго за неделю удара ВСУ

Столб дыма заметили над заводом в Башкирии после второго за неделю удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

О новой атаке на предприятие «Газпрома» 24 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

На кадрах видно огромное облако черного дыма, сносимого в сторону ветром. Несмотря на то что ролик был снят на значительном удалении от объекта, дым занимает треть попавшего в кадр пространства.

Еще одна атака на тот же завод была совершена 18 сентября. Тогда кроме огромного столба дыма местные жители сообщили о резком химическом запахе.