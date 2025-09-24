Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 24 сентября 2025Россия

Огромный столб дыма поднялся над заводом «Газпрома» после второго за неделю удара ВСУ

Столб дыма заметили над заводом в Башкирии после второго за неделю удара ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Столб дыма заметили над заводом в Башкирии после второго за неделю удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

О новой атаке на предприятие «Газпрома» 24 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

На кадрах видно огромное облако черного дыма, сносимого в сторону ветром. Несмотря на то что ролик был снят на значительном удалении от объекта, дым занимает треть попавшего в кадр пространства.

Еще одна атака на тот же завод была совершена 18 сентября. Тогда кроме огромного столба дыма местные жители сообщили о резком химическом запахе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского и ЕС вдохновили слова Трампа о границах Украины. Что изменение позиции Вашингтона может значить для России?

    В Еврокомиссии раскрыли сроки создания «стены дронов»

    Массированную атаку ВСУ по России связали с «бесноватым Дональдом»

    В России стало слишком много арендного жилья

    Захотевший развивать отношения с ЕС президент заявил о связанных с Россией противоречиях

    На Украине заявили о крайне важном нюансе в резком заявлении Трампа о конфликте

    Названа профессия наиболее часто путешествующих россиян

    Огромный столб дыма поднялся над заводом «Газпрома» после второго за неделю удара ВСУ

    Захарова отреагировала на критику Трампа в адрес ЕС

    Россияне назвали отпугивающие от жилья факторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости