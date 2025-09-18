Очевидцы рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу Газпрома

Жители Башкирии рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу

Жители башкирского города Салават рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по промышленному предприятию. Их слова приводит Telegram-канал Mash Batash.

18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об ударе украинских беспилотников по заводу «Газпром нефтехим Салават».

Также было опубликовано видео, на котором показан огромный столб дыма. Перед ним в Салавате услышали звуки взрыва.

Башкирские предприятия топливно-энергетического комплекса не в первый раз подвергаются ударам со стороны Украины не смотря на более чем тысячекилометровое расстояние от республики до линии госграницы. Так, ранее в сентябре под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод «Новойл» в Уфе.