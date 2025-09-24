Россия
09:03, 24 сентября 2025Россия

Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

Глава Башкирии Хабиров: НПЗ в Салавате подвергся террористической атаке БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Салавате подвергся террористической атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.

Российский глава отметил, что сейчас выясняется степень повреждений. По информации Хабирова, на месте происшествия начали работать все экстренные службы.

Принимаем меры по тушению пожара, подчеркнул глава Башкирии.

18 сентября украинские военные уже атаковали нефтехимический комплекс в Салавате. Тогда на территории возник пожар, сведений о пострадавших не поступало.

После атаки украинских беспилотников жители башкирского города пожаловались на резкий химический запах.

.
