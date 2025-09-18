ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

На «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после атаки БПЛА

Украинские военные атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, нефтекомплекс атаковали два беспилотника самолетного типа. Глава российского региона указал, что пострадавших при ударе нет. «Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — сказал Хабиров.

В то же время на территории комплекса после произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные и бригады сокрой помощи. Власти уже устанавливают степень нанесенных атакой повреждений, добавил глава региона.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Россияне рассказали о резком химическом запахе после атаки ВСУ

После атаки беспилотников ВСУ жители башкирского города Салават рассказали о резком химическом запахе. Также россияне сообщили, что сейчас над микрорайоном остается большой столб дыма.

На месте все еще работают спасатели и пожарные. На данный момент возгорание на нефтекомплексе не ликвидировано.

В сети также появилось видео, на котором показали уходящий вверх столб дыма после удара по предприятию. Именно перед этим жители Салавата слышали взрывы.

Фото: РИА Новости

Удары по башкирским комплексам происходят не впервые

В 2024-м глава Башкирии призывал готовиться к прилетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Радий Хабиров сделал такое заявление после того, как «Газпром нефтехим Салават» впервые был атакован со стороны Украины. В региональном управлении МЧС указали, что тогда дрон ВСУ повредил лишь строение насосной станции.

«Газпром нефтехим Салават» — самый большой в России нефтехимический комплекс. Он уже много лет занимается нефтепереработкой и производством минеральных удобрений. В состав комплекса входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы. Расстояние от комплекса до границы с Украиной превышает 1,5 тысячи километров.

Башкирские предприятия топливно-энергетического комплекса, как известно, не в первый раз подвергаются ударам со стороны украинских военных, несмотря на более чем тысячекилометровое расстояние до линии госграницы. В частности, в сентябре был атакован нефтеперерабатывающий завод «Новойл» в Уфе.