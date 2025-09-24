Забота о себе
12:34, 24 сентября 2025

Перечислены вредящие позвоночнику повседневные привычки

Ортопед Норонья: Малоподвижный образ жизни ухудшает состояние позвоночника
Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock / Fotodom

Ортопед Диогу Норонья заявил, что некоторые повседневные привычки могут негативно сказаться на позвоночнике. Их он перечислил в разговоре с изданием Terra.

Как отметил Норонья, малоподвижный образ жизни ухудшает состояние позвоночника, поскольку для его здоровья необходимо иметь сильные мышцы. Второй привычкой, от которой стоит избавиться, он назвал регулярное использование гаджетов, приводящее к плохой осанке.

Кроме того, негативно сказывается на здоровье спины сон в позах, которые ее перегружают, например, в положении на животе. Также вредит позвоночнику и неправильное питание, поскольку оно ведет к ожирению. В заключение врач добавил, что многие люди, которые увлекаются спортом, поднимают тяжести, но такие упражнения могут привести к болям в пояснице.

Ранее ортопед Александр Аржаков объяснил, почему после тренировки болят мышцы. По его словам, для новичка это нормальная реакция организма на интенсивные нагрузки.

