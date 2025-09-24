Мир
Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, предлагаю инициативу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), протягивает руку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

«Есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российский президент понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

