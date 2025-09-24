Россия
В России назвали подходящие площадки для встречи Путина и Зеленского

Новиков: Астана и Бишкек могли бы стать местами для встречи Путина и Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Бывшие республики СССР могли бы стать площадками для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. О подходящих Москве местах депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть некая уже сложившаяся практика встреч в Турции. Это то, что, как говорится, на поверхности. Второе, есть то пространство, которое когда-то было общим для России и Украины — это республики бывшего СССР. Ряд столиц стран СНГ был в свое время задействован для важных международных переговоров, в частности, существовал астанинский формат по Сирии. Поэтому та же Астана, например, или Бишкек могли бы стать площадками для проведения переговоров, что, на мой взгляд, было бы максимально позитивно», — отметил Новиков.

Также депутат рассказал, что все чаще посредниками в обсуждении различных спорных ситуаций готовы быть страны арабского мира — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

«На мой взгляд, не безынтересен был бы и формат, например, Белграда. Хотя здесь есть свои сложности. Конечно, тут еще и есть элемент готовности той или иной стороны принимать переговоры», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам официального представителя Кремля, речь идет о проведении встречи политиков в Швейцарии или Австрии. Он также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.

