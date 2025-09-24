Бывший СССР
В Кремле заявили о неприемлемых вариантах для встречи Путина и Зеленского

Песков: Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи Путина и Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, речь идет о проведении встречи политиков в Швейцарии или Австрии. Он также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.

Песков вместе с тем подчеркнул, что Путин сохраняет готовность встретиться с украинским лидером. Однако без подготовки это станет «пиар-акцией, обреченной на провал».

