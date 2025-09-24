В Кремле порассуждали о смысле продолжения СВО

Пресс-секретарь Песков: Россия продолжает СВО ради будущего и настоящего страны

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) ради будущего и настоящего страны. О смысле ведения боевых действий порассуждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что российские войска достигают поставленных главой государства целей и обеспечивают соблюдение интересов государства «на многие поколения вперед».

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию (...) и делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны Дмитрий Песков

Ранее президент США Дональд Трамп сделал выпад в сторону России — он заявил, что Москва выставляет себя «бумажным тигром», ведя СВО уже более трех лет. В подобных высказываниях американского президента увидели «звоночек».