Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 24 сентября 2025Россия

В Кремле порассуждали о смысле продолжения СВО

Пресс-секретарь Песков: Россия продолжает СВО ради будущего и настоящего страны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) ради будущего и настоящего страны. О смысле ведения боевых действий порассуждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что российские войска достигают поставленных главой государства целей и обеспечивают соблюдение интересов государства «на многие поколения вперед».

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию (...) и делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны

Дмитрий Песков

Ранее президент США Дональд Трамп сделал выпад в сторону России — он заявил, что Москва выставляет себя «бумажным тигром», ведя СВО уже более трех лет. В подобных высказываниях американского президента увидели «звоночек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

    Россиянин угнал машину с ребенком и устроил ДТП

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости